Oktay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Oktay Kaynarca nereli, kaç yaşında?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı, yılbaşı gecesi özel bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yarışmanın konukları arasında olan Oktay Kaynarca hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
Oktay Kaynarca kimdir? sorusu izleyciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isim yarışacak. Bu isimler arasında yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'da var. Peki, Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Konuğu Oktay Kaynarca'nın hayatı…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?
"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık 2022 akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
27 Ocak 1965 doğumlu Oktay Kaynarca 57 yaşındadır. 2012-2013 döneminde Melek Angun ile evli kaldı. Oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.
Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır rolüyle şöhretini artırdı. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
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