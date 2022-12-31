Hülya Avşar kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesi konuğu Hülya Avşar aslen nereli, kaç yaşında?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı, yılbaşı gecesi özel bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yarışmanın konukları arasında olan Hülya Avşar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
Hülya Avşar kimdir? sorusu izleyciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isim yarışacak. Bu isimler arasında yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Hülya Avşar'da yer alıyor. Peki, Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Konuğu Hülya Avşar hakkında merak edilenler...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM SAAT KAÇTA?
"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık 2022 akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak..
HÜLYA AVŞAR KİMDİR?
10 Ekim 1963 doğumlu Hülya Avşar 59 yaşındadır. 1997 - 2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı. Bu evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu bulunuyor.
Spor ve tenisle iç içe bir yaşam süren Hülya Avşar, 200 yılında 'En iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Avşar'ın, köşe yazarlığı tecrübesi de bulunuyor.
Berlin in Berlin, Öil Horoz, Hülya, Mavi Mavi, Sekreter, Alın Yazım gibi film projelerinde yer aldı. İntibah, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl, Zümrüt gibi televizyon dizilerinde oynadı. Hülya Avşar Soruyor, Pişti, O Ses Türkiye, Hülya Avşar Sohbeti gibi programlarda sunuculuk yaptı.
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