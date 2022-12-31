Chaby Han kimdir, ne iş yapıyor? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Çabi Han'ın Türk eşi kim?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. Bu isimlerden birisi de Çabi Han. İzleyiciler, "Chaby Han kimdir, nereli, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Çabi Han'ın Türk eşi kim? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları hepimizin yakından tanıdığı isimler. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye ile akşamına eğlence katacak olan izleyiciler, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları kimler? O Ses Türkiye konuğu Chaby Han kimdir, evli mi, nereli, kaç yaşında?.İşte, Çabi Han'ın merak edilen eşi...
CHABY HAN KİMDİR?
Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.
Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur.
ÇABİ HAN'IN TÜRK EŞİ KİM?
Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evlidir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.
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