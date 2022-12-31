Chaby Han kimdir, ne iş yapıyor? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Çabi Han’ın Türk eşi kim?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları hepimizin yakından tanıdığı isimler. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye ile akşamına eğlence katacak olan izleyiciler, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları kimler? O Ses Türkiye konuğu Chaby Han kimdir, evli mi, nereli, kaç yaşında?.İşte, Çabi Han'ın merak edilen eşi...

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.