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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kiminle evli, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kiminle evli, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. Bu isimlerden birisi de Ebru Şahin. İzleyiciler, "Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, evli mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, güzel oyuncunun hayatı...

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları hepimizin yakından tanıdığı isimler. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye ile akşamına eğlence katacak olan izleyiciler, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları kimler? O Ses Türkiye konuğu Ebru Şahin kimdir, evli mi, nereli, kaç yaşında?.İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi. Şahin, 2021 yılında da Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman ile evlendi.

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