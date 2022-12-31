Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Konuklardan birisi de Ayça Ayşin Turan. Güzel oyuncunun adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Programın fragmanında ise jüri koltuğunda oturan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın samimiyeti dikkat çekti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?

AYÇA AYŞİN TURAN VE MURAT BOZ SEVGİLİ Mİ?

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz kasım ayı başında bir davette yakınlaşmış, aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Ayça Ayşin Turan sorular karşısında gülümseyerek sessiz kalmıştı. Ama geçen hafta Murat Boz kesin bir dille "Sevgili değiliz" açıklaması yaptı.