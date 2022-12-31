O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. Bu isimlerden birisi de Ayça Ayşin Turan. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Konuklardan birisi de Ayça Ayşin Turan. Güzel oyuncunun adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Programın fragmanında ise jüri koltuğunda oturan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın samimiyeti dikkat çekti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?
AYÇA AYŞİN TURAN VE MURAT BOZ SEVGİLİ Mİ?
Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz kasım ayı başında bir davette yakınlaşmış, aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Ayça Ayşin Turan sorular karşısında gülümseyerek sessiz kalmıştı. Ama geçen hafta Murat Boz kesin bir dille "Sevgili değiliz" açıklaması yaptı.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı.
Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.
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