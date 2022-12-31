Aytaç Şaşmaz’ın eski sevgilisi O Ses Türkiye’de! Cemre Baysel kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. Bu isimlerden birisi de Aytaş Şaşmaz'ın eski sevgilisi Cemre Baysel. Cemre Baysel O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, "O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine, Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyundadır. Baysel 53 kilodur ve Kova burcudur.