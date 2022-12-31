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Aytaç Şaşmaz'ın eski sevgilisi O Ses Türkiye'de! Cemre Baysel kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Aytaç Şaşmaz’ın eski sevgilisi O Ses Türkiye’de! Cemre Baysel kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. Bu isimlerden birisi de Aytaş Şaşmaz'ın eski sevgilisi Cemre Baysel. İzleyiciler, "O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in vazgeçilmez şarkı yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. Ünlü oyuncular, fenomenler ve popüler isimlerin sahne alacağı program izleyicilere muhteşem bir gece yaşatacak. Bu isimlerden birisi de Aytaş Şaşmaz'ın eski sevgilisi Cemre Baysel. Cemre Baysel O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, "O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine, Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyundadır. Baysel 53 kilodur ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 senesinde Yeşil Deniz dizisi ile yaşamıştır. Ardından İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Son olarak ise Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir.

Cemre Baysel, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Cemre Baysel kimdir? İşte Cemre Baysel'in hayatı ve biyografisi...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. O Ses Türkiye Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU CEMRE BAYSEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Baht Oyunu Ada Tözün Başrol oyuncu Kanal D
2020-2021 Sol Yanım Biricik Ergün Başrol oyuncu Star TV
2014-2016 Yeşil Deniz Gonca Makasçı Yardımcı oyuncu TRT 1
2015 Racon: Ailem İçin Zeynep Yardımcı Oyuncu ATV
2017 İsimsizler Gülperi Yardımcı oyuncu Kanal D
2017-2018 Payitaht Abdülhamid Firuze Yardımcı oyuncu TRT 1
2018-2019 Elimi Bırakma Melis Çelen Yardımcı oyuncu
2020 Ramo Fatoş Yardımcı oyuncu Show TV

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