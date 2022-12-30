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Yalı Çapkını 15. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Yalı Çapkını 15. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...

Yalı Çapkını 15. bölüm full izlemek için detaylar merak ediliyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide heyecan fırtınası devam ediyor. Yalı Çapkını 15. bölümde; Ferit, Seyran'ın kendinden alınmasını hazmedemez ve Kazım'ın yanına gider. Olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. İşte, 30 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için detaylar...

30 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda gelişmeler izleyenleri ekranları başına kilitliyor. Ferit ve Seyran'ın mücadelesi hız kesmeden devam ederken, Kazım'ın müdahalesi gecikmiyor. Ferit bu kez bütün riskleri almaya hazırdır ve devamı gelir. İşte, Yalı Çapkını 15. bölüm full izlemek için detaylar...

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.

Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez.

Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için aşağıya Star TV linkini bıraktık. Linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Yalı Çapkını'nı Star TV ekranından izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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