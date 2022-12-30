Yalı Çapkını 15. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...
Yalı Çapkını 15. bölüm full izlemek için detaylar merak ediliyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide heyecan fırtınası devam ediyor. Yalı Çapkını 15. bölümde; Ferit, Seyran'ın kendinden alınmasını hazmedemez ve Kazım'ın yanına gider. Olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. İşte, 30 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için detaylar...
30 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Star TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda gelişmeler izleyenleri ekranları başına kilitliyor. Ferit ve Seyran'ın mücadelesi hız kesmeden devam ederken, Kazım'ın müdahalesi gecikmiyor. Ferit bu kez bütün riskleri almaya hazırdır ve devamı gelir. İşte, Yalı Çapkını 15. bölüm full izlemek için detaylar...
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.
Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez.
Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için aşağıya Star TV linkini bıraktık. Linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Yalı Çapkını'nı Star TV ekranından izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölüm yayınlanacak mı, final mi yaptı? 6 Ocak Kanal D Yayın akışı
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...
- Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ
- EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı?
- Başvuran aynı ay içerisinde PTT'den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, zamlandı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?