Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...
Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi hayranları tarafından sorgulanıyor. Peki, Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...
Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, 17. sezondur ekran macerasını sürdürüyor. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan uzun soluklu polisiye dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği açıklanmıştı. Peki, Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
30 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
30 Aralık Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.
ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?
Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.
Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."
Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.
Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.
Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.
30 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)
22:30 Jurassic World
01:00 O Kız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...
- Aydın Nazilli patlama videosu! Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...
- BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?
- Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? Migros, A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA 2023 yılbaşı hindi fiyatı ne kadar?
- Bekçilik ilanı 2023 yayımlandı mı? EGM PA 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro sayısı ve başvuru tarihi belli oldu mu?
- YENİ YIL MESAJLARI 2023: Sevgiliye, arkadaşa, aileye, kurumsal 2023 yılbaşı kutlama mesajları burada
- Yılbaşı resmi tatil ne zaman? 31 Aralık resmi tatil mi? Cumartesi günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!
- 1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
- Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?
- SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?
- EYT'de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...