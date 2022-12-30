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Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi hayranları tarafından sorgulanıyor. Peki, Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, 17. sezondur ekran macerasını sürdürüyor. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan uzun soluklu polisiye dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği açıklanmıştı. Peki, Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Kanal D yayın akışı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

30 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

30 Aralık Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

30 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)

22:30 Jurassic World

01:00 O Kız

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