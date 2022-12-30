Derya Şensoy ve Celal Can Algül' yeni aşk yuvası!
2021 yılının ilk aylarından itibaren aşk yaşamaya başlayan Derya Şensoy ve Celal Can Algül çifti, evlilik hazırlıklarına başladı. Yaz başında Cihangir’den iki katlı müstakil bir villa alan çifte yeni evleri tadilatla beraber yaklaşık 15 milyon TL'ye mal oldu.
İlişkilerini çok fazla medya önünde yaşamayan Şensoy ve Algül çifti neredeyse düğün öncesi her şeyi bitirip Cihangir'de ev bile aldı. Evi aldıkları günden itibaren içini Şensoy'un zevkine göre yaptırma kararı alan çift, 6 aydır tadilatta olan evleri için mini bir servet harcadı. Tadilatı henüz sonlanmayan evlerini dört gözle bekleyen Algül ve Şensoy, ekim ayında bir düğün yapacak.
Ünlü çifte yeni evleri, tadilatla beraber yaklaşık 15 Milyon TL'ye mal oldu. Evin içindeki dizayna çok fazla karışmayan ünlü iş insanı müstakbel eşinin zevkine de oldukça güveniyor.
Şimdilik durumdan ailelerine ve yakın arkadaşlarına bahseden çift, sabırsızlıkla aşk yuvalarının bitimini ve düğün tarihini bekliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...
- EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
- Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?
- Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...
- Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...
- Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?
- 2001-2002-2003-2004 sigorta girişliler ne zaman emekli olacak? EYT prim gün sayısı nereden, nasıl hesaplanır?
- EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?
- SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...