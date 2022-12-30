Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ yeni aşk yuvası!

İlişkilerini çok fazla medya önünde yaşamayan Şensoy ve Algül çifti neredeyse düğün öncesi her şeyi bitirip Cihangir'de ev bile aldı. Evi aldıkları günden itibaren içini Şensoy'un zevkine göre yaptırma kararı alan çift, 6 aydır tadilatta olan evleri için mini bir servet harcadı. Tadilatı henüz sonlanmayan evlerini dört gözle bekleyen Algül ve Şensoy, ekim ayında bir düğün yapacak.