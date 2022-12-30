Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D sevilen dizisi Camdaki Kız oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birçok insan Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D her Perşembe ekrana gelen Camdaki Kız dizisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dizinin oyuncuları ilgiyle merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
CAMDAKİ KIZ FERİDE KİMDİR?
Nalan'ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir.
CAMDAKİ KIZ FERİDE ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer, dizinin 29 Aralık'ta yayınlanan bölümünde son kez izleyici karşısına çıktı.
Camdaki Kız'da bu hafta Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrendi. Yaşananları daha fazla kaldıramayan Feride herkesle vedalaşarak odasına yatmaya gitti.
Sabah odasına giren yardımcısı Hafize, Feride'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Elinde ilaç şişesi olan Feride'nin intihar ettiği anlaşılırken, o anlar ekranlara damga vurdu.
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