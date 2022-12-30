30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Aleyna Tilki'nin Justin Bieber’la ilgili sözleri başına bela oldu! Dava açıldı

Aleyna Tilki'nin Justin Bieber’la ilgili sözleri başına bela oldu! Dava açıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Aleyna Tilki’nin Justin Bieber’la ilgili sözleri başına bela oldu! Dava açıldı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Justin Bieber’la ilgili sözleri başına dert oldu! Fenomen Enes Batur’un YouTube’daki progrına konuk olan ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ima ederek, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" diyerek olayı anlatmıştı. Bir vatandaş 'Çingen' kelimesi ile Romanları aşağıladığı için Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmesi sonucu ünlü şarkıcıya soruşturma açıldı.

Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan Aleyna Tilki, söyledikleriyle yine vatandaşların tepkisini çekti.

'ÇİNGEN' DEDİ ŞİKAYET EDİLDİ

Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap geldi.

Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diyerek şarkıcıyı tanımadığını söyledi.

"ALEYNA TİLKİ ÖZÜR DİLESİN"

Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra şarkıcı Aleyna Tilki'nin çingene vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla Cimer'e başvurdu. Genç şarkıcı hakkında şikayette bulunan Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

SAVCILIKTAN ŞARKICIYA 'ÇİNGEN' SORUŞTURMASI

Genç şarkıcı hakkında Cimer'e yapılan şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüpheli Aleyna Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi. Şarkıcı hakkındaki soruşturma hızla devam ederken, dava açılıp açılmayacağı da merak konusu.

"AMACIM KALP KIRMAK DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan kullanıcıların Tilki'ye 'Çingen' sözü nedeniyle tepki göstermesi üzerine Tilki açıklama yapmıştı.

Tilki, "Amacım kalp kırmak değildi. Sadece 'çingene' kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin, dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum" demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA