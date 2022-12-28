Survivor 2023 tam kadro belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor 2023 yayın tarihi ne zaman, hangi ay başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor bu sene ada yaşamı ve performansın yanı sıra aklın da ön planda olacağı bir formatla ekranlara gelecek. Peki, Survivor 2023 tam kadro belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor 2023 yayın tarihi ne zaman, hangi ay başlayacak?