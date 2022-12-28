Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Londra'da bıraktığı para dudak uçuklattı
Lüks harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz hafta Londra tatiline gitti. Sosyetik güzel anne-babası ve iki oğluyla çıktığı seyahatte yaklaşık 1 milyon TL harcadı.
Lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, kural bozmadı. Geçtiğimiz hafta bir haftalığına İngiltere'ye giden sosyetiğin yanında iki oğlu ile anne ve babası vardı. Geceliği 50 bin TL'lik otelde iki ayrı oda tutan Aslıhan Doğan Turan, sadece konaklamaya 700 bin TL ödedi.
Sosyetik güzel; uçak, yeme içme ile alışveriş de eklendiğinde Londra'daki bir haftalık tatilinde yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan harcama yaptı. Bu arada sosyetik ismin birçok ünlü sima gibi Londra'da satılık evlere de baktığı konuşuluyor.
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