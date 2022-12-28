Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın Londra’da bıraktığı para dudak uçuklattı

Lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, kural bozmadı. Geçtiğimiz hafta bir haftalığına İngiltere'ye giden sosyetiğin yanında iki oğlu ile anne ve babası vardı. Geceliği 50 bin TL'lik otelde iki ayrı oda tutan Aslıhan Doğan Turan, sadece konaklamaya 700 bin TL ödedi.