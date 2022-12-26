Demet Akalın'dan ilginç itiraf: 24 saat bizi gözetlemek istediler
Demet Akalın'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Dijital bir platformdan kendisine teklif geldiğini söyleyen Akalın, "Bana ilginç bir teklif geldi. Evime kamera koyup 24 saatimi çekmek istediler. Kızım Hira 'Asla' deyince teklifi geri çevirdim." dedi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Amsterdam konserinden mutlu döndüklerini söyledi.
Sanatçıların sahne kıyafetleri konusu açıldığında ise Akalın, "Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur" dedi.
Dijital bir platformdan kendisine teklif geldiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:
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