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Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Masterchef’te peş peşe gerçekleşen elemeler sonrasında final bölümüne bir adım daha yaklaşıldı. Peki, Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir ismin rakiplerini eleyerek büyük finalde şampiyonluk kupasını kaldıracağı gecede şefler en iyi olan yarışmacısı seçecekler. Peki, Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MASTERCHEF 2022 FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Yarışmanın 2022 sezonunun ne zaman final yapacağı henüz açıklanmasa da kalan yarışmacı sayısı göz önüne ocak ayında programın sona ermesi bekleniyor.

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Değerlendirmenin ardından gecenin en başarılı menüsünü yapan isimler Ayaz ve annesi oldu. Böylece Ayaz MasterChef para ödülünün sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ödül oyunun yanında, yarışmacıların kokoreç yaparak ter döktüğü haftanın 4. eleme adayı da belli oldu.

İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

25 Aralık Pazar günü yapılacak eleme öncesinde, MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Burak Kaya, Tolga ve Metin olarak belirlenmişti.

Şefler bu üç isim dışında kalan tüm yarışmacılarla bireysellik oyunu oynadı.

Dördüncü adayı belirmek üzere Kıvanç, Görkem ve Ayaz haftanın son dokunulmazlık oyununda kokoreç yapmak için karşılaştı.

Bu etapta tam 70 dakika süre verildi. Sürenin bitmesiyle şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına bakarak değerlendirme sonucunu açıkladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mehmet Şef, Danilo, Somer Şef, rakiplerine göre daha başarılı tabağın Ayaz olduğunu açıkladı.

Gecenin finalinde açıklanan eleme adayı ise Görkem oldu.

Son adayın da belirlenmesiyle bugün mücadele edecek olan dört isim böylece netlik kazandı.

Yarışmanın 25 Aralık tarihli yeni bölümünde, Burak Kaya, Tolga, Metin ve Görkem eleme oyununda karşı karşıya olacak.

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