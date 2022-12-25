Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Masterchef’te peş peşe gerçekleşen elemeler sonrasında final bölümüne bir adım daha yaklaşıldı. Peki, Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir ismin rakiplerini eleyerek büyük finalde şampiyonluk kupasını kaldıracağı gecede şefler en iyi olan yarışmacısı seçecekler. Peki, Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
MASTERCHEF 2022 FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?
Yarışmanın 2022 sezonunun ne zaman final yapacağı henüz açıklanmasa da kalan yarışmacı sayısı göz önüne ocak ayında programın sona ermesi bekleniyor.
MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KİM OLDU?
Değerlendirmenin ardından gecenin en başarılı menüsünü yapan isimler Ayaz ve annesi oldu. Böylece Ayaz MasterChef para ödülünün sahibi oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ödül oyunun yanında, yarışmacıların kokoreç yaparak ter döktüğü haftanın 4. eleme adayı da belli oldu.
İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
25 Aralık Pazar günü yapılacak eleme öncesinde, MasterChef'te potaya giren isimler bu hafta Burak Kaya, Tolga ve Metin olarak belirlenmişti.
Şefler bu üç isim dışında kalan tüm yarışmacılarla bireysellik oyunu oynadı.
Dördüncü adayı belirmek üzere Kıvanç, Görkem ve Ayaz haftanın son dokunulmazlık oyununda kokoreç yapmak için karşılaştı.
Bu etapta tam 70 dakika süre verildi. Sürenin bitmesiyle şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına bakarak değerlendirme sonucunu açıkladı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mehmet Şef, Danilo, Somer Şef, rakiplerine göre daha başarılı tabağın Ayaz olduğunu açıkladı.
Gecenin finalinde açıklanan eleme adayı ise Görkem oldu.
Son adayın da belirlenmesiyle bugün mücadele edecek olan dört isim böylece netlik kazandı.
Yarışmanın 25 Aralık tarihli yeni bölümünde, Burak Kaya, Tolga, Metin ve Görkem eleme oyununda karşı karşıya olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı ARABULUCULUK SINAV SONUÇ TARİHİ! Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?
- Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?
- 2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı
- 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak?
- Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?
- ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
- AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?
- Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?