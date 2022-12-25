HaberlerMagazin Haberleri1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?
1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?
Giriş Tarihi:
25.12.2022
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta pazar günü yine ekranlara geldi. Yeni bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacıya sorulan, 1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?