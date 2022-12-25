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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi! 70 bin Euro'ya...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi! 70 bin Euro’ya...

İngiltere Premier Ligi’nde top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü kendini ödüllendirdi. Yıldız futbolcu kendine 70 Bin Euro (1 Milyon 400 TL) değerinde Rolex marka saat aldı.

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