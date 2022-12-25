Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? Ağızları açık bırakacak!
Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de yarışmaya veda edecek isim merak ediliyor. Eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem yer alıyor. Peki, Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? Ağızları açık bırakacak!
Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan yemek programında eleme etabı iki aşamadan oluşacak. İlk etapta yarışmacıların Kalkan Balığıyla en güzel tabağı çıkarmak için tezgah başına geçti. Bu hafta yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? Ağızları açık bırakacak!
6'ya kalan yarışmacılar, son kez takım oyununa çıktı ve birbirinden enfes tabaklar çıkardı. Bu hafta eleme potasında Tolga, Metin, Burak ve Görkem yer aldı.
Pazar akşamı iki aşamalı oyunun ilkinde MasterChef jürisi yarışmacılardan, kalkan balığı ile yaratıcı tatlar istedi. Tabaklar çıkarıldı ve şefler tarafından değerlendirme yapıldı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şu dakikalarda yarışmacılar ilk etapta Kalkan Balığıyla en iyi tabağı hazırlamak için uğraşıyor.
MasterChef'te eleme gecesi iki etaptan oluşacak. Tolga, Burak, Metin ve Görkem, şeflerin değerlendirmesinin ardından puan sıralaması oluşacak.
İkinci etapta şeflerin açıkladığı malzemelere göre hünerlerini sergileyecek yarışmacılardan gün sonunda en düşük puana sahip olan kişi yarışmaya veda edecek.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAĞIZ VEDA ETMİŞTİ
MasterChef'te sona doğru yaklaşırken eleme geceleri büyük heyecana sahne oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin değerlendirmeleri sonrası yarışmada yoluna devam edecek ve veda edecek isim belli oluyor. Geçtiğimiz hafta Yağız yarışmaya veda ederek hayallerinden uzaklaşmıştı.
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