Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan yemek programında eleme etabı iki aşamadan oluşacak. İlk etapta yarışmacıların Kalkan Balığıyla en güzel tabağı çıkarmak için tezgah başına geçti. Bu hafta yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 kim elendi, kim gitti? 25 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, veda etti? Ağızları açık bırakacak!