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Haberler Magazin Haberleri 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta pazar günü yine ekranlara geldi. Yeni bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacıya sorulan, 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

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