Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?
Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2023'te yarışacak iki ismi daha açıkladı. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?
Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Her sene farklı formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu yıl; fizik, denge ve dayanıklılık değil de akıl ön planda olacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından, Survivor 2023'e katılan isimleri açıklıyor. Son olarak Aysu Keskin ve Barış Telli'nin yarışmaya katılacağını duyurdu.
SÜRPRİZ İSİMLER
Ilıcalı'nın ilk açıkladığı isimler Murat Eken, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Yusuf Güney olmuştu. Ilıcalı, daha sonra yarışmaya katılacak 3 kadın yarışmacıyı açıklamıştı.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil olanlar isimler arasında. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılara Instagram hesabından başarılar dilemişti.
6 YENİ YARIŞMACI AÇIKLANDI
Ilıcalı ayrıca Alper Rende, Elanur Pat, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Buse Plan'ın yarışmaya dahil olduklarını duyurmuştu.
"SURVIVOR AKIL OYUNLARI"
Öte yandan Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan başvuru videosunda 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptığı ifadeler dikkat çekmişti.
YENİ KURALLAR
Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" demişti.
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.
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