Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Her sene farklı formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu yıl; fizik, denge ve dayanıklılık değil de akıl ön planda olacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?