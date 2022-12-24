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Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam hem eleme potasına gidecek 3. yarışmacı belli olacak hem de eski yarışmacıların konukluğunda ödül oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 165. bölümü yayınlanan yarışmaya bu akşam eski sezonlardaki yarışmacılar konuk oluyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan dorukta. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Masterchef ödül oyunu için eski ve yeni yarışmacılar birlikte yarıştılar. Ödülü kazanmak için Avustrulya, Fas, İsveç, Peru, Vietnam ve Amerika yemekleri yapıldı. Metin ve Ayyüce ödülü kazandılar.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te Görkem, Ayaz, Kıvanç ve Metin dokunulmazlığı almak için yarıştılar. Gecenin en iyi tabağını yapan isim Görkem, ikinci başarılı tabağı yapan Ayaz oldu.

MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te bu hafta eleme adayları Burak, Tolga ve Metin oldu.

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