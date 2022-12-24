Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 165. bölümü yayınlanan yarışmaya bu akşam eski sezonlardaki yarışmacılar konuk oluyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan dorukta. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu?