Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. İpi göğüsleyen isim 50 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar en fazla puanı almaya çalışıyor. Hal böyle olunca yarışmayı takip edenler en fazla puan alan isimi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Derya Hanım
2. gün yarışmacısı : Serkan Bey
3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım
4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım
5. gün yarışmacısı : Esra Hanım
23 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.
ZUHAL TOPAL KARİYERİ
2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.
Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Aralık bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Süper Lig 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
- EYT son dakika açıklaması! EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?
- 2023 Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
- FB-GS MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Galatasaray Derbi MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, pasaport şartı var mı? ABD Green Card başvuru şartları neler?
- Merkür retrosu ne zaman? 2023 yılında bu sorunlar meydana gelebilir! Retro zamanında bu konulara dikkat edin
- AUZEF Final sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınavın süresi kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA
- TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...
- Aralık ayı doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği ödeme tarihleri açıklandı mı?
- KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2022 Ekim-Kasım-Aralık ayı burs ve krediler ne zaman yatacak? GSB DUYURULAR!
- GSB antrenör alımı ilanı çıktı mı? 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı 924 sözleşmeli antrenör alımı başvuru ne zaman?