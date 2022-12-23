Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar en fazla puanı almaya çalışıyor. Hal böyle olunca yarışmayı takip edenler en fazla puan alan isimi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 23 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...