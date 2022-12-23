Yalı Çapkını 14. bölümde neler yaşandı? İşte özeti...

Yalı Çapkını 14. bölüm CANLI full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 14. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide heyecan fırtınası devam ediyor. 14. bölümde; Seyran'ın mücadelesi Ferit'i geri döndürmeye yetmez. Diğer yandan Halis Ağa rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm için detaylar...