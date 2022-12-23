Mahkeme affetmedi! Eski sevgilisini tehdit eden radyocuya hapis cezası
Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, ayrılmayı kabul edemediği eski sevgilisini tehdit ve takip etmeye başladı. Eski sevgilinin şikayetiyle hakkında dava açılan radyocu, "Alkollüydüm, pişmanım" dese de hakim affetmedi. Eski sevgili şikayetinden vazgeçse de Beşkazalıoğlu'nu 1 yıl hapse mahkum edildi.
Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, A.Ö. ile ilişkisi geçtiğimiz yıllarda sona erdi. İddiaya göre radyocu ayrılığı kabul edemeyip eski sevgilisine tehdit mesajları atmaya başladı. "Sana dünyayı dar edeceğim, seni öldüreceğim" şeklindeki mesajlarına hakaretler de ekleyen radyocu, genç kadını takip etmeye de başladı.
A.Ö.'nün işe gidip geldiği saatlerde ve evinde bulunduğu anlarda genç kadını takip eden radyocu, A.Ö. tarafından geçtiğimiz aylarda fark edildi. Tedirginliğe kapılan eski sevgili şikâyetçi oldu ve radyocu hakkında dava açıldı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada eski sevgili, şikayetinden vazgeçti, radyocu ise özür diledi. Beşkazalıoğlu hakkında huzur ve sükûnu bozma ve hakaret suçlarından davanın düşürülmesine karar verilirken, radyocu tehdit suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI
Soruşturma sonrası radyocu Beşkazalıoğlu'nun ifadesi alındı. Radyocu tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini kabul etti fakat o mesajları alkollüyken attığını beyan etti.
Pişman olduğunu da söyleyen radyocu hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından dava açıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir?
- Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? 2022 Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak?
- Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro
- DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman'ın ahlakı nasıl olmalı?
- TOKİ Kırşehir 1.139 konut KURA ÇEKİMİ CANLI İzle || Kırşehir TOKİ Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ İSİM LİSTESİ
- Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...
- TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!
- Hakimlik-Savcılık sınav sonuç tarihi! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU!
- Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak?
- İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!
- KADROLAR AÇIKLANDI! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, branş dağılımı...
- 22 ARALIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ...