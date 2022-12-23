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Mahkeme affetmedi! Eski sevgilisini tehdit eden radyocuya hapis cezası

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Mahkeme affetmedi! Eski sevgilisini tehdit eden radyocuya hapis cezası

Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, ayrılmayı kabul edemediği eski sevgilisini tehdit ve takip etmeye başladı. Eski sevgilinin şikayetiyle hakkında dava açılan radyocu, "Alkollüydüm, pişmanım" dese de hakim affetmedi. Eski sevgili şikayetinden vazgeçse de Beşkazalıoğlu'nu 1 yıl hapse mahkum edildi.

Radyocu Özden Beşkazalıoğlu, A.Ö. ile ilişkisi geçtiğimiz yıllarda sona erdi. İddiaya göre radyocu ayrılığı kabul edemeyip eski sevgilisine tehdit mesajları atmaya başladı. "Sana dünyayı dar edeceğim, seni öldüreceğim" şeklindeki mesajlarına hakaretler de ekleyen radyocu, genç kadını takip etmeye de başladı.

A.Ö.'nün işe gidip geldiği saatlerde ve evinde bulunduğu anlarda genç kadını takip eden radyocu, A.Ö. tarafından geçtiğimiz aylarda fark edildi. Tedirginliğe kapılan eski sevgili şikâyetçi oldu ve radyocu hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada eski sevgili, şikayetinden vazgeçti, radyocu ise özür diledi. Beşkazalıoğlu hakkında huzur ve sükûnu bozma ve hakaret suçlarından davanın düşürülmesine karar verilirken, radyocu tehdit suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Soruşturma sonrası radyocu Beşkazalıoğlu'nun ifadesi alındı. Radyocu tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini kabul etti fakat o mesajları alkollüyken attığını beyan etti.

Pişman olduğunu da söyleyen radyocu hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından dava açıldı.

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