Mahkeme affetmedi! Eski sevgilisini tehdit eden radyocuya hapis cezası

3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Soruşturma sonrası radyocu Beşkazalıoğlu'nun ifadesi alındı. Radyocu tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini kabul etti fakat o mesajları alkollüyken attığını beyan etti.

Pişman olduğunu da söyleyen radyocu hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından dava açıldı.