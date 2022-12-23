Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit'in akıbeti ise...

Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Star TV ekranlarında hayranları ile buluşan dizinin yeni bölümünde en çok merak edilen konu ise Ferit'in akıbeti olacak. Ailesi ve Seyran'a kızarak Amerika'ya gitmeyi kafaya koyan Ferit'i Seyran durdurmaya çalıştı. Diğer yandan Halis Ağa'nın hastaneye kaldırılması ise yeni bölümde yaşanacak başka bir gelişme olacak. Peki, Ferit diziden ayrılacak mı? Halis Ağa ölüyor mu?