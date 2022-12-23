23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit'in akıbeti ise...

Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit'in akıbeti ise...

Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Star TV ekranlarında hayranları ile buluşan dizinin yeni bölümünde en çok merak edilen konu ise Ferit'in akıbeti olacak. Ailesi ve Seyran'a kızarak Amerika'ya gitmeyi kafaya koyan Ferit'i Seyran durdurmaya çalıştı. Diğer yandan Halis Ağa'nın hastaneye kaldırılması ise yeni bölümde yaşanacak başka bir gelişme olacak. Peki, Ferit diziden ayrılacak mı? Halis Ağa ölüyor mu?

Giriş Tarihi: 23.12.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 18:32
  • 1
  • 9
Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit’in akıbeti ise...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde zelzele koptu geliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer almayı başaran dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Son bölümde; Ferit, herşeyi ve herkesi geride bırakarak Amerika'ya gitmeye kalkıştı. Seyran ise onu durdurmak için riskler aldı. Ferit'in akıbeti diziyi takip edenler tarafından merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit’in akıbeti ise...

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 23 Aralık Cuma akşamı 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

  • 3
  • 9
Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit’in akıbeti ise...

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

  • 4
  • 9
Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit’in akıbeti ise...

FERİT AMERİKA'YA GİTTİ

Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır.

  • 5
  • 9
Yalı Çapkını yeni bölümde zelzele koptu geliyor! Korhanlar maaile hastaneye döküldü! Ferit’in akıbeti ise...

HALİS AĞA YALIYA DÖNÜYOR

Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.