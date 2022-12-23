Yalı Çapkını 14. bölüm CANLI full izle! 23 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
Yalı Çapkını 14. bölüm CANLI full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 14. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide heyecan fırtınası devam ediyor. 14. bölümde; Seyran'ın mücadelesi Ferit'i geri döndürmeye yetmez. Diğer yandan Halis Ağa rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm için detaylar...
23 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Star TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda heyecan fırtınası dinmiyor. Yalı Çapkını yeni bölümde; Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm için son gelişmeler...
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 23 Aralık Cuma akşamı 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
FERİT AMERİKA'YA GİTTİ
Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır.
HALİS AĞA YALIYA DÖNÜYOR
Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için aşağıya Star TV linkini bıraktık. Linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Yalı Çapkını'nı Star TV ekranından izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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- Yalı Çapkını 14. bölüm CANLI full izle! 23 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
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