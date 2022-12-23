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Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmadı! Sahneden hedef aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular durulmadı! Sahneden hedef aldı

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanmasının ardından sular bir türlü durulmuyor. Hadise “Çok safmışım” dedi. Dinçerler “Lay lay Lom galiba sana göre sevmeler” sözleriyle gönderme yaptı.

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