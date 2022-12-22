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Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın şöhreti sınırları aştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’ın şöhreti sınırları aştı

Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Bir TV kanalının davetlisi olarak Madrid’e giden Onur Seyit Yaran, İspanyol hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı.

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