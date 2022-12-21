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Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin Twitter’in gündemine oturdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin Twitter’in gündemine oturdu

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, ünlü bir İtalyan markasının reklam yüzü oldu. Tanrısevsin'in hayranları kolları sıvadı. Ünlü oyuncunun hayranları sosyal medya platformu Twitter'da gündem olmasını sağladılar.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in gittiği bir eğlence mekanından görüntülerini paylaşan hayranları oyuncu ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

Yağmur Tanrısevsin ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Diğer taraftan geçen ay magazin basınında, dünyaca ünlü bir markanın yüzü seçildiği haberleriyle adından söz ettiren oyuncu markanın ürünleriyle oldukça özel bir çekim yaptı.

O markanın Türkiye'deki ilk temsilcisi olan Yağmur Tanrısevsin, markanın takılarıyla kamera karşısına geçmişti.

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