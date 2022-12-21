Yapımcı Cüneyt Karakuş’a festivalde profesör dayağı! Hakaret, tehdit ve darp...

"KOLUMU ÇEVİRİP DUVARA DAYADI"

Ödül töreni sonrası fuaye alanında Karakuş'un yanına, yapımcı ortağı olan Melis Dumantepe'nin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı eşi Prof. Dr. Mert Dumantepe geldi. İddiaya göre profesör, yapımcıya küfür ve tehditler savurdu, ardından da kolunu tersten kıvırarak duvara dayadı.