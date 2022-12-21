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Yapımcı Cüneyt Karakuş’a festivalde profesör dayağı! Hakaret, tehdit ve darp...

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Yapımcı Cüneyt Karakuş’a festivalde profesör dayağı! Hakaret, tehdit ve darp...

AKM’de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Yapımcı' ödülünü alan Cüneyt Karakuş, ödül töreni sonrası büyük şok yaşadı. Yapımcı ortağı olan Melis Dumantepe’nin eşi Prof. Dr. Mert Dumantepe tarafından tehdit edilip darba maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

29 Ekim günü AKM'de düzenlenen 10. Boğaziçi Film Festivali ödül töreninde 'En İyi Yapımcı' ödülüne Cüneyt Karakuş layık görüldü.

"KOLUMU ÇEVİRİP DUVARA DAYADI"

Ödül töreni sonrası fuaye alanında Karakuş'un yanına, yapımcı ortağı olan Melis Dumantepe'nin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı eşi Prof. Dr. Mert Dumantepe geldi. İddiaya göre profesör, yapımcıya küfür ve tehditler savurdu, ardından da kolunu tersten kıvırarak duvara dayadı.

"NEDENİNİ BİLMİYORUM" DEDİ

Tarafların arasındaki kavgaya AKM'deki diğer konuklar da şahit oldu. Olay sonrası Karakuş, Prof. Dr. Dumantepe'den şikayetçi oldu.

Ünlü cerrahın eşi Melis Dumantepe'yle ortak olduğunu belirten Karakuş, nedenini bilmediği bir şekilde sektörün önde gelen isimlerinin önünde hakarete, tehdide ve darba maruz kaldığını ileri sürdü.

Karakuş'un ihbarı sonrası ünlü cerrah hakkında soruşturma başlatıldı.

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