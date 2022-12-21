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Davut Güloğlu’ndan eski nişanlısı Ece Erken ile ilgili şaşırtan itiraf: Ece ile ben değil ablam nişanlandı

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Davut Güloğlu’ndan eski nişanlısı Ece Erken ile ilgili şaşırtan itiraf: Ece ile ben değil ablam nişanlandı

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, konuk olduğu programda bir zamanlar nişanlı olduğu ünlü sunucu Ece Erken ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ece Erken ile ilgili çok şaşırtan bir itirafta bulunan Davut Güloğlu, "Ece ile ben değil ablam nişanlandı. Nişan için her şeyi hazırlayıp beni öyle çağırdılar. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı." dedi.

Bir dönemin çok konuşulan ünlülerinden olan Davut Güloğlu, konuk olduğu programda şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

2011'de Ece Erken ile bir nişanlılık yaşayan Davut Güloğlu'ndan şaşırtan itiraflar peş peşe geldi.

"ÖYLE BİR ŞEY VERMEDİM, KENDİSİ ÖYLE ÜRETTİ"

Erken'e "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kurşun hediye ettiği iddiasına cevap veren Güloğlu, "Ece Erken'e kurşun hediye ettiğim söylentisi yalan. Ben öyle bir şey vermedim, kendisi öyle üretti. Bazıları böyle şeyleri iyi becerir.

"ÇOK İLİŞKİM OLMADI, OLANLARA DA HEP DİNİ NİKAH YAPTIM"

Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar. Kurşun haberinden 15 gün sonra Ece Erken'le ayrıldık. Çok ilişkim olmadı, olanlara da hep dini nikah yaptım. Bu konuda çok hassas bir insanım. Sevgime adaletsizce davranarak ah aldılar. Hayatta aptal kadınla birlikte olmam, zeki kadın severim" dedi.

"ONUNLA ABLAM NİŞANLANDI BEN DEĞİLİM"

Ece Erken ile nişanlanmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu. Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" ifadelerini kullandı.

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