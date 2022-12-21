Sinan Akçıl’ın yeni aşkı Aleyna Kalaycıoğlu sıfır derecede klip çekti! "Kesin soluğu hastanede alacağım"

Geçen ekim ayında Aleyna Kalaycıoğlu'nun doğum günü için Paris'e giden ikiliden Sinan Akçıl, 'Tektaş' şarkısının klip çekimi esnasında gazetecilerin sorularına cevap vermiş, "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz" açıklamasında bulunmuştu.