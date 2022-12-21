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Sinan Akçıl’ın yeni aşkı Aleyna Kalaycıoğlu sıfır derecede klip çekti! "Kesin soluğu hastanede alacağım"

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Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Sinan Akçıl’ın yeni aşkı Aleyna Kalaycıoğlu sıfır derecede klip çekti! Kesin soluğu hastanede alacağım

'Survivor 2021' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, 11 Mayıs 2022'de Burcu Kıratlı ile yollarını ayıran Sinan Akçıl ile single çıkarmıştı. Burcu Kıratlı, eski eşinin aşk yaşadığı öne sürülen Kalaycıoğlu için, "Aleyna annesiyle Sinan’dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan’a ‘Abi’ diyordu” ifadelerini kullanmıştı. Akçıl da Kıratlı'nın ifadelerinin tam tersine çok konuşulan aşkı doğrulamıştı. Klip çekiminde oldukça zor anlar yaşayan Aleyna'ya, aşk hayatıyla ilgili haberler soruldu. İşte ayrıntılar…

Geçen ekim ayında Aleyna Kalaycıoğlu'nun doğum günü için Paris'e giden ikiliden Sinan Akçıl, 'Tektaş' şarkısının klip çekimi esnasında gazetecilerin sorularına cevap vermiş, "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal. Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz" açıklamasında bulunmuştu.

"BURCU YALAN SÖYLÜYOR"

Sürpriz ilişkiyi itiraf eden ünlü şarkıcı, eski eşi Burcu Kıratlı'nın "Aleyna annesiyle Sinan'dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan'a 'Abi' diyordu" cümleleri hakkında, "Bir kez geldi annesiyle zaten. Burcu yalan söylüyor. 'Abi' falan demedi Aleyna bana" şeklinde konuşmuştu.

SIFIR DERECEDE KLİP ÇEKİMİ

Aleyna Kalaycıoğlu, yeni çıkacak teklisi 'Tebrik Ederim'in klip çekimini önceki gün gerçekleştirdi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan bir şarkıyı sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Kalaycıoğlu, sıfır derece sıcaklıkta ve yağmur altında gerçekleşen klip çekiminde zor anlar yaşadı.

"KESİN HASTANEDE SOLUĞU ALACAĞIM"

Çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalaycıoğlu, yılbaşı öncesi de şarkıyı çıkarmak istediklerini belirterek, "Survivor'dan sonra ilk defa bu kadar zorlanıyorum. Yağmurun altında klip çekiyoruz. Çekimden sonra kesin hastanede soluğu alacağım" dedi.

"20 DAKİKADA YAZDI"

Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan şarkının yazılma sürecini anlatan Kalaycıoğlu, "Bu şarkı da Sinan'ın öbür şarkıları gibi çok hızlı oldu. 20 dakikada şarkı yazdı okuduk, 'Bu olmuş' dedik" ifadelerini kullandı.

AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

"Sinan Akçıl ile sevgili olduğu" haberleri hatırlatılan Kalaycıoğlu'nun, "Çok konuşmak istemediğim konular bunlar. Bu sorulara cevap vermek istemiyorum" diyerek, özel hayatıyla ilgili sorulardan kaçması dikkat çekti.

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