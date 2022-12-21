Şarkıcı Ufuk Beydemir’in oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı’nın düğün telaşı
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir ekim ayında Roma'da dünyaevine girmişti. Bu pazar düğün yapacak çiftten İpek Filiz Yazıcı Nişantaşı’nda görüntülendi. Yazıcı, gazetecilere eksikleri tamamlamak için alışverişe çıktığını ve telaşlı olduğunu söyledi.
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla ünlenen Ufuk Beydemir (30), ekim ayında sürpriz yapıp İtalya Roma'da evlenmişti.
'SON DÜZLÜK, TELAŞLIYIZ'
"Son düzlükteyiz, eksikleri almaya geldik, telaşlıyız" dedi.
ABLASININ YOLUNDA
İpek Filiz Yazıcı'nın oyunculuk yapmaya başlayan kardeşi Duru Yazıcı (solda) güzelliği ile dikkat çekti.
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