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Emine Ün’ün eski kocası Tolga Karakaş yaptırdığı estetiklerle 10 yaş geriye gitti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Emine Ün’ün eski kocası Tolga Karakaş yaptırdığı estetiklerle 10 yaş geriye gitti

Ünlü oyuncu Emine Ün ile evliliklerini noktalayan Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonuyla adeta 10 yaş gençleşti. Gözaltı torbalarını aldıran Karakaş, Emine Ün ile biten evliliğinin ardından soruları cevapsız bıraktı.

Oyuncu Emine Ün ile boşanan Tolga Karakaş estetiklerle yepyeni bir görünüme kavuştu. Bambaşka birine dönüşen Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş gençleşti.

"BİR DAHA ASLA ÜNLÜ BİRİ İLE EVLENMEM"

Gözaltı torbalarını aldıran Karakaş, Emine Ün ile biten evliliğinin ardından sorulan soruları yanıtlamadı. Karakaş, yalnızca şu yorumu yaptı:

"Hayatım çok keyifli, bir daha ünlü ya da oyuncu biriyle asla evlenmem, kafam çok rahat, kendimi işime verdim, şirketimin inşaat işleri çok iyi gidiyor."

İşte Tolga Karakaş'ın son hali…

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