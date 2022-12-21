21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Çılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu acilen ameliyata alındı

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu acilen ameliyata alındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
Çılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu acilen ameliyata alındı

'Çılgın Sedat' lakabıyla bilinen ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu, geçen sabah apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık problemleri yaşayan ‘Çılgın Sedat’ acilen ameliyata alındı.

Bir zamanların aranan yüzlerinden olan 'Çılgın Sedat' lakaplı Sedat Kapurtu'dan sevenlerini korkutan haber geldi!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Çılgın Sedat'ın anjiyo olduğunu açıkladı.

"DÜN SABAH ACİLEN ANJİYOYA ALINDI"

Çılgın Sedat'ın 2021 yılında evi yandıktan sonra yüksek tansiyon hastası olduğunu söyleyen Akay, "Çılgın Sedat olarak tanıdığınız değerli sanatçı dostum Sedat Kapurtu, 2021 yılında evinde çıkan yangın sonrası üzüntüden yüksek tansiyon hastası oldu. Sürekli tansiyon yükselmesine bağlı olarak da kalp duvarlarında kalınlaşma meydana gelince, dün sabah acilen anjiyoya alındı. Kendisi ile konuştum ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Anjiyo sonrası evinde dinlenen Çılgın Sedat'ın, damarlarında tıkanıklık olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA