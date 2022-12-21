Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Hayat Bilgisi’nin Pakize Hanım’ı Pakize Suda kimdir? Gençliği ve son hali...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bir televizyon kanalında çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı yemek programı yaptı. Bu programın başka bir kanala geçmesinin ardından o kanaldaki sürecini farklı bir programla sürdürdü. Birçok televizyon kanalında çeşitli programlar yapan Pakize Suda, ayrı zamanda yazarlık ve oyunculukta yapmıştır.