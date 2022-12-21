Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Hayat Bilgisi'nin Pakize Hanım'ı Pakize Suda kimdir? Gençliği ve son hali...
Mayıs ayında hastalığıyla ilgili çıkan haberler sonrası sevdiklerini üzen ünlü oyuncu Pakize Suda'dan acı haber geldi. Özel bir bakımevinde tedavi görmeye başlayan oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın vefat ettiği açıklandı. Ünlü oyuncunun son hali herkesi üzmüştü. Peki, Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Hayat Bilgisi'nin Pakize Hanım'ı Pakize Suda kimdir? İşte gençliği ve son hali...
Pakize Suda neden öldü? Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti. Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören ünlü oyuncunun vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bu gelişmelerin ardından Pakize Suda'nın hastalığı konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Hayat Bilgisi'nin Pakize Hanım'ı Pakize Suda kimdir? İşte gençliği ve son hali...
PAKİZE SUDA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu demans hastalığıyla mücadele ediyordu.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bir televizyon kanalında çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı yemek programı yaptı. Bu programın başka bir kanala geçmesinin ardından o kanaldaki sürecini farklı bir programla sürdürdü. Birçok televizyon kanalında çeşitli programlar yapan Pakize Suda, ayrı zamanda yazarlık ve oyunculukta yapmıştır.
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