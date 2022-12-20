Toygar Işıklı’nın kızı Havin Nazlı 17 yaşına girdi! Işıklı çiftinden duygulandıran paylaşım
Ünlü müzisyen Toygar Işıklı ve Aylin Işıklı'nın kızları Havin Nazlı, 17 oldu. Ünlü çift, kızları Havin’in doğum gününü sosyal medya hesaplarında paylaştıkları kareler ve duygusal notlarla kutladı.
Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, kızı Havin Nazlı'nın doğum gününü kutladı.
Toygar Işıklı kızı Havin Nazlı'nın yeni yaşını kutladığı paylaşımına şu notu düştü:
"İyi ki doğdun benim güzel kızım. Annenle sana yazdığımız ninnide 'Bu dünya dipsiz bir kuyu' demiştik ama sen bu dünyayı güzelleştirecek özel insanlardan birisin ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyoruz."
"GÜZEL KALPLİ KIZIM"
Aylin Işıklı de kızının fotoğraflarının yer aldığı paylaşımında, "Benim en büyük hediyem, şükürüm. Daha dün gibi 7'nci yaşını kutlarken şimdi 17'nci yaşını kutluyoruz. Yolun bahtın açık olsun dünya tatlısı, güzel kalpli kızım. Seni çooook ama çoook seviyorum" ifadelerini kullandı.
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