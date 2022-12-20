64 yaşındaki Banu Alkan’dan şaşırtan bebek açıklaması: “Her an hamile kalabilirim”
Ünlü şarkıcı Banu Alkan katıldığı ödül gecesindeki açıklamalarıyla tüm ilgiyi üzerine çekti. 64 yaşındaki şarkıcı Banu Alkan hamile kalabileceğini açıkladı. Peki ama nasıl? İşte herkesin aklındaki sorunun cevabı…
"Afrodit" lakabıyla tanınan şarkıcı Banu Alkan bir ödül törenine katıldı.
Alkan'ın burada yaptığı açıklamalar magazin gündemine oturdu.
"Yeni bir Afrodit doğabilir" ifadelerini kullanan Banu Alkan, hamile kalabileceğini dile getirdi. 64 yaşındaki şarkıcının bu sözleri şaşkına çevirdi.
AÇIKLAMALARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; ödül töreninde muhabirlerle konuşan Banu Alkan "Yumurtalarımı dondurdum, her an çocuk yapabilirim" dedi.
17 senedir yumurtalarını dondurduğunu söyleyen Afrodit açıklamalarıyla şoke etti.
BANU ALKAN, KEMAL YILDIZ İLE EVLENİYOR MU?
Banu Alkan, büyük aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile yakında evleneceğini de duyurdu.
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