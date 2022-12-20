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Onur Ünlü ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Hazar Ergüçlü: "Hayatımın merkezi olmaz"

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Onur Ünlü ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Hazar Ergüçlü: Hayatımın merkezi olmaz

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile biten aşklarının ardından ilk kez konuşan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İlişkiler ile ilgili konuşan Hazar Ergüçlü, "Ben kendi alanına çok düşkün birisiyim. İlişki hayatımın merkezi olmaz. Bağımsız ve yalnız kalabilmeyi önemserim” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü uzun zamandır süren ilişkilerini noktaladılar.

Alem Dergisi'ne röportaj veren Hazar Ergüçlü, ilişkiler ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Bir ilişki içerisindeyken partnerini sahiplenmediğini ve ilişkide oldukça rahat olduğunu, karşı tarafın özgür ve kendisinden ayrı bir hayatının olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren oyuncu, "Ben kendi alanına çok düşkün birisiyim. İlişki hayatımın merkezi olmaz. Bağımsız ve yalnız kalabilmeyi önemserim" diye konuştu.

"İLGİMİN TAMAMINI VEREBİLECEK DURUMA GELMEDEN…"

29 yaşındaki oyuncu anne olmakla ilgili ise şunları söyledi:

"Hiç o modda değilim. Canım ne isterse onu yapmak istiyorum. Çünkü dünyada çok sınırlı bir vaktim var ve bunu doğru şekilde kullanacağım. Bir de hata yapmaktan çok korkuyorum. Doğru düzgün bir insan yetiştirmek büyük bir sorumluluk. Tabii ki biliyorum çocuk sahibi olduğum zaman illa ki hata yapacağım. Dünyadaki bütün tecrübeleri edinsem, kitapları okusam bile. Ama gerçekten bir süreliğine de olsa ilgimin tamamını verebilecek duruma gelmeden çocuk yapmayı düşünmüyorum."

Sahip olduğu şöhreti hayatının merkezine koymadığını belirten Ergüçlü, "Ün de sana yönelen ilgi de sonra ilginin bir anda üzerinden çekilmesi de yönetmesi çok zor durumlar. Kendine mutlaka yapacak başka işler, tutunacak başka bir dal bulmak gerekiyor. Çünkü ilgi uçucu bir şey ve her zaman iyi niyetli değil. Bunun bizi yıpratmasına izin vermeyecek şekilde geliştirmemiz lazım kendimizi." dedi.

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