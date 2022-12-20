Onur Ünlü ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Hazar Ergüçlü: "Hayatımın merkezi olmaz"

"İLGİMİN TAMAMINI VEREBİLECEK DURUMA GELMEDEN…"

29 yaşındaki oyuncu anne olmakla ilgili ise şunları söyledi:

"Hiç o modda değilim. Canım ne isterse onu yapmak istiyorum. Çünkü dünyada çok sınırlı bir vaktim var ve bunu doğru şekilde kullanacağım. Bir de hata yapmaktan çok korkuyorum. Doğru düzgün bir insan yetiştirmek büyük bir sorumluluk. Tabii ki biliyorum çocuk sahibi olduğum zaman illa ki hata yapacağım. Dünyadaki bütün tecrübeleri edinsem, kitapları okusam bile. Ama gerçekten bir süreliğine de olsa ilgimin tamamını verebilecek duruma gelmeden çocuk yapmayı düşünmüyorum."