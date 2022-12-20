İzmir Şehir Tiyatroları’ndaki torpil tiyatrosuna mahkeme dur dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrosu kurmak için yaptığı sınav skandala dönüşmüş ve torpille oyuncu alındığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Personel alım sınavına yapılan itiraz sonrası, mahkeme sınavın ilk aşamasında başarısız sayılan 5 oyuncu hakkındaki kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.