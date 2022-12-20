İzmir Şehir Tiyatroları'ndaki torpil tiyatrosuna mahkeme dur dedi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Tiyatroları usulsüz oyuncu seçmeleriyle gündeme gelmiş, torpille oyuncu alındığı iddiaları mahkemeye taşınmıştı. Personel alım sınavına yapılan itiraz sonrası, mahkeme kararını verdi. Oyuncular, şehir tiyatroları yetkilileri tarafından tek tek arandı ve yeni sınav haklarının doğduğu belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki geçen yıl ortaya çıkan torpil skandalına mahkeme "dur" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrosu kurmak için yaptığı sınav skandala dönüşmüş ve torpille oyuncu alındığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Personel alım sınavına yapılan itiraz sonrası, mahkeme sınavın ilk aşamasında başarısız sayılan 5 oyuncu hakkındaki kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.
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