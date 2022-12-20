Hadise’nin vergi çakallığı! 40 milyon TL’lik yeni evinin tapusunu...

Yıllardır Türkiye'de kazandığı milyonlarca TL'nin vergisini ülkemize ödemediği iddia edilen Hadise, son aylarda para bastı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konser ücretini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkaran popçu, iki ayrı reklam anlaşması yaptı. Hadise'nin bu sayede de toplam 22 milyon TL aldığı iddia edildi. Yılbaşında da yaklaşık 2 milyon TL karşılığında konser anlaşması yapan Hadise, yurt dışı konserleri de dahil edildiğinde son dört ayda yaklaşık 30 milyon TL'yi cebine koydu.