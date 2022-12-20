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Hadise'nin vergi çakallığı! 40 milyon TL'lik yeni evinin tapusunu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Hadise’nin vergi çakallığı! 40 milyon TL’lik yeni evinin tapusunu...

Yıllardır Türkiye’ye değil Belçika’ya vergi ödediği konuşulan Hadise’nin 40 milyon TL’lik yeni evinin tapusunu annesinin üzerine yaptığı öne sürüldü. Sadece son dört ayda 30 milyon TL’ye yakın para kazanan popçu, evi alırken iddiaya göre KDV’den de muaf oldu.

Yıllardır Türkiye'de kazandığı milyonlarca TL'nin vergisini ülkemize ödemediği iddia edilen Hadise, son aylarda para bastı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konser ücretini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkaran popçu, iki ayrı reklam anlaşması yaptı. Hadise'nin bu sayede de toplam 22 milyon TL aldığı iddia edildi. Yılbaşında da yaklaşık 2 milyon TL karşılığında konser anlaşması yapan Hadise, yurt dışı konserleri de dahil edildiğinde son dört ayda yaklaşık 30 milyon TL'yi cebine koydu.




BİR DİKİLİ AĞACI YOK
Güzel popçu, kazancıyla da 40 milyon TL'ye Yeniköy'de yalı dairesi satın aldı. Şimdilerde tadilatta olan evine yerleşmek için gün sayan Hadise'yle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.




Bugüne kadar Türkiye'de bir dikili ağacı olmadığı söylenen ünlü popçunun, yeni evinin tapusunu da Belçika'da üzerine bir şirket bulunan ve Belçika vatandaşı olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün üzerine yaptı. Hadise, böylece yabancı vatandaşlara tanınan KDV indirimi hakkından da faydalandı.




BELÇİKA'DA ŞİRKETİ VAR
Yıllardır sahnelerin en çok kazanan ismi olmasına rağmen Burcu Esmersoy gibi ünlülerin aksine vergi listesine adını yazdıramayan Hadise'nin son iddiaya nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.




Yıllar önce gündeme gelen Hadise'nin vergi uyanıklığı için menajeri o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Hadise, çifte vatandaş. Vergisini diğer vatanı Belçika'ya ödemesi normal. Kendisinin şirketi orada olduğu için tabii Belçika'ya vergi öder."




HÜLYA AÇIKGÖZ
Hadise'nin ev satın aldığı dönemde kardeşi Derya Açıkgöz ile annesi Gülnihal Açıkgöz de İstanbul'daydı.




ABLA DA KABUL ETMİŞTİ
Hadise'nin yıllardır dargın olduğu ve bir dönem beraber çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz de, 2020 yılında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir."

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