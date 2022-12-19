Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl farklı bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'ın 2023 kadrosu da şekillenmeye başladı. Peki, Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?