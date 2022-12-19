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Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?

Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2023 sezonunda yarışacak isimleri paylaşıyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?

Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl farklı bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'ın 2023 kadrosu da şekillenmeye başladı. Peki, Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?

Her yıl farklı bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'ın 2023 kadrosu da şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor.

Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın açıklanan son ismi ise şarkıcı Yusuf Güney oldu. Ilıcalı haberi, "Sevgili Yusuf Güney, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" sözleriyle duyurdu

İLK ÜÇ İSİM

Murat Eken, Berdan Mardini ve Ümit Erdim ise açıklanan ilk üç isimdi.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

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