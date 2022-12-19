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Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte oyuncu kadrosu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte oyuncu kadrosu...

Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'de 2. bölümüyle bu akşam yayınlanacak Sipahi dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan Sipahi dizisinin başrolünü Kaan Yıldırım ve Özge Gürel paylaşıyor. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte oyuncu kadrosu...

Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının yeni dizisi Sipahi 2. bölümüyle 12 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte oyuncu kadrosu...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu

Özge Gürel - Canan Doğan

Kerem Alışık - Yıldırım Zafer Bozok

Sinan Tuzcu - Goran Losic

Erkan Bektaş - Habtor Bin Said

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin

Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancak

SİPAHİ NE DEMEK?

Sipahi, Osmanlı döneminde tımar sahibi bir sınıf atlı askere verilen addır.

SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sipahi dizisinin ilk bölümü İstanbul, Gaziantep ve Almanya'da çekildi.

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