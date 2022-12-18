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Ünlü şarkıcı Doğuş ölümle burun buruna geldi! Klip çekiminde kan donduran olay! İşte ilk açıklaması geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Ünlü şarkıcı Doğuş ölümle burun buruna geldi! Klip çekiminde kan donduran olay! İşte ilk açıklaması geldi

Ünlü şarkıcı Doğuş'tan hayranlarını üzen haber geldi. Yeni şarkısı 'Son Perde'nin klip çekimi için Antalya'da bulunan Doğuş, facianın kıyısından döndü. Olayı yarasız atlatan şarkıcı olay ardından, "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen." açıklamasında bulundu.

Şarkılarıyla 90'lı senelere damgasını vuran Doğuş, başına gelen kötü kazayla gündem oldu. Doğuş, yeni şarkısı 'Son Perde'nin klip çekimi için bulunduğu Antalya'da ölümden döndü. Olayı yara almadan atlatan Doğuş, kaza sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

Gamsız şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Doğuş klip çekimi sırasında kaza geçirdi. Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen şarkıcı Antalya Alanya sahillerinde bir de klip çekti.

'Son Perde' şarkısı için Antalya sahiline giden ünlü isim teknede olduğu sırada korkunç olay gerçekleşti.

'Son Perde' şarkısı için Antalya sahiline giden ünlü isim teknede olduğu sırada çekim ekibine ait jet-ski tekneye çarptı. Jet-ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Doğuş kazadan yara almadan kurtuldu.

Çekimlere sahilde devam edilirken ünlü şarkıcı, "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu" dedi.

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