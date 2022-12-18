Ünlü şarkıcı Doğuş ölümle burun buruna geldi! Klip çekiminde kan donduran olay! İşte ilk açıklaması geldi

Çekimlere sahilde devam edilirken ünlü şarkıcı, "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu" dedi.

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