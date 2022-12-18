Ünlü şarkıcı Doğuş ölümle burun buruna geldi! Klip çekiminde kan donduran olay! İşte ilk açıklaması geldi
Ünlü şarkıcı Doğuş'tan hayranlarını üzen haber geldi. Yeni şarkısı 'Son Perde'nin klip çekimi için Antalya'da bulunan Doğuş, facianın kıyısından döndü. Olayı yarasız atlatan şarkıcı olay ardından, "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen." açıklamasında bulundu.
Gamsız şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Doğuş klip çekimi sırasında kaza geçirdi. Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen şarkıcı Antalya Alanya sahillerinde bir de klip çekti.
'Son Perde' şarkısı için Antalya sahiline giden ünlü isim teknede olduğu sırada korkunç olay gerçekleşti.
'Son Perde' şarkısı için Antalya sahiline giden ünlü isim teknede olduğu sırada çekim ekibine ait jet-ski tekneye çarptı. Jet-ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu.
Büyük bir şaşkınlık yaşayan Doğuş kazadan yara almadan kurtuldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?
- Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”
- Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz kusursuz fiziğini neye borçlu? Bakın Pınar Deniz fit görünebilmek için neler yapmış!
- ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler
- Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis'e geldi mi?
- ARJANTİN-FRANSA İLK 11'LER | Dünya Kupası 2022 final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin-Fransa maçının hakemi kim?
- AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?
- Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ı Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…
- Ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek? 2022-2023 Ocak'ta karneler ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
- Çok Güzel Hareketler Bunlar’da şöhret olan Pelin Öztekin’in değişimine bir bakın! ERİDİ, BİTTİ! 6 ayda 93 kilo verdi… İşte sırrı
- TOKİ Sivas, SUŞEHRİ, MERKEZ, ŞARKIŞLA CANLI İZLE! Sivas TOKİ 2+1, 3+1 daire kura sonuç öğrenme ekranı! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ
- Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?