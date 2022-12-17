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İbrahim Kutluay'dan Edvina Sponza’ya büyük şok! Kapının önünde bıraktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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İbrahim Kutluay’dan Edvina Sponza’ya büyük şok! Kapının önünde bıraktı

İbrahim Kutluay bir süre önce ayrıldığı Edvina Sponza’ya büyük şok yaşattı. Uğruna Demet Şener'le evliliğini sonlandıran Kutluay doğum günü için gelen Sponza’yı kapıda bıraktı. Kutluay’ın doğum gününde kapısına giden Sponza’nın saatlerce beklediği ancak kapıyı kimsenin açmadığı iddia edildi...

Demet Şener ile 12 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay, yaşadığı çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmüyor.




Bugüne kadar birçok kez ayrılan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ilişkilerini sessiz sedasız noktalamıştı.




"Sen yoluna ben yoluma" diyerek biten ilişkinin ardından yine seslerin yükseldiği iddia edildi.




BARIŞMA ÇABALARI
7 Aralık'ta 48. Yaş gününü evde ailesi ve yakın dostlarıyla kutlayan eski basketbolcunun kapısına Edvina Sponza'nın dayandığı iddia edildi.




Barışmak için çaba sarf eden Sponza ne yaptıysa Kutluay'ı dışarı çıkartamadı.




Hatta Sponza'nın bir süre kapıda beklediği daha sonra ise Kutluay'ın arkadaşının kapıya açarak Sponza'yı yolladığı da iddialar arasında.

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