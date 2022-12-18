18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti? Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? 7. bölümde kıyamet koptu...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni bölümleri saat 18:30'da yayınlanıyor. 18 Aralık 2022 bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti?