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18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti? Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? 7. bölümde kıyamet koptu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti? Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? 7. bölümde kıyamet koptu...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde bir isim bu akşam yarışmaya veda edecek. Heyecanla takip edilen yarışmada Cuma günleri bir isim programa veda edecek. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni bölümleri saat 18:30'da yayınlanıyor. 18 Aralık 2022 bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü ne zaman, hangi gün? 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti?

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni bölümünü izlemek isteyenler için aşağıya Youtube linkini bıraktık. Linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nü Youtube ekranından izleyebilirsiniz.

18 ARALIK KISMETSE OLUR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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