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Olimpiyat oyunlarının sloganı olan "Daha Hızlı, Daha Yükseğe, Daha güçlü" ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi eklenmiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Olimpiyat oyunlarının sloganı olan Daha Hızlı, Daha Yükseğe, Daha güçlü ifadelerine Temmuz 2021’de alınan kararla hangisi eklenmiştir?

Olimpiyat oyunlarının sloganı olan "Daha Hızlı, Daha Yükseğe, Daha güçlü" ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi eklenmiştir? ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek. Olimpiyat oyunlarının sloganı olan "Daha Hızlı, Daha Yükseğe, Daha güçlü" ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi eklenmiştir?

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