Giriş Tarihi:
18.12.2022
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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1990'da katıldığı NBA All Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir? ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek. 1990'da katıldığı NBA All Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?