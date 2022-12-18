Giriş Tarihi:
18.12.2022
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
ABONE OL
Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir? ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek. Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?