HaberlerMagazin Haberleri17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
Giriş Tarihi:
18.12.2022
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir? ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek. Peki, 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?